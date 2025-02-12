Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak

Emeklilerin bayram ikramiyesi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda netleşecek.

Habertürk'ün aktardığına göre, Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak düzenleme 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün (11 Şubat) yaptığı açıklamada emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin çalışma yapılacağını ancak rakam için erken olduğunu belirtmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN 2 RAKAM

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana 2 kez veriliyor. Her bir bayram için 2018 yılında 1000 lira, 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.

16,8 milyon emeklinin gözü Ramazan Bayramı ikramiyesinde. İkramiyeye ilişkin 2 rakam konuşuluyor.

Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.

Öte yandan emeklilere yapılacak ödemelerin takvimi ise şöyle:

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

• 24-28 Mart: İkramiye ödemesi.

• 30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

• 2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.

• 6-9 Haziran: Kurban Bayramı.