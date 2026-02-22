Emeklilere bayram ikramiyesi için öne çıkan rakamlar

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda 2 kez ikramiye veriliyor.

Emekli bayram ikramiyesinin tutarı yasal düzenlemeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda belirleniyor.

2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye için 2026’da artış ihtimali var.

3 farklı rakam üzerinde konuşuluyor. 5 bin TL, 5 bin 500 TL ve 6 bin TL.

Etki analizinin tespit edilmesinin ardından Ramazan ortasında düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bayram ikramiyesi ödemeleri geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel şekilde bayram öncesi hesaplara yatırılıyor.

2026 yılı için tarih henüz netleşmedi.

Olası takvim hesaplamaları yapılıyor.

EMEKLİ DIŞINDA BAŞKA KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’den gelir ve aylık alan herkes yararlanabiliyor.

Maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş görmezlik geliri alanlar da bayram ikramiyesinden yararlanıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler maaş hisseleri oranında yapılacak.

Sürekli iş görmezlik geliri alanlara ise rapor oranları doğrultusunda ödeme gerçekleştirilecek.