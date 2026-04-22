Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin son dönemde sıkça sorduğu, "Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?", "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, temmuz ayında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapılacak mı?" sorularının yanıtları netleşiyor.

Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere ödenecek ikramiye tutarıyla ilgili iddialar ve yorumlar da arttı.

Ramazan Bayramı'nda, emeklilere 4 bin TL ikramiye ödendi. Kurban Bayramı'nda, bu tutarın 5 bin TL’ye çıkabileceği öne sürüldü.

İkramiye tutarının artırılmasına yönelik bir çalışma söz konusu değil. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi de 4 bin TL olarak hesaplara yatacak.

TEMMUZDA YAPILACAK ZAM

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri aylıkları, her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık gerçekleşen enflasyon oranında artırılıyor. Ekonomistler, bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10,04 olduğunu hatırlatarak, "Nisan ve mayıs aylarının ardından haziran eflasyonu açıklandığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuzdan geçerli olmak üzere alacağı zam kesinleşecek. Tahminler, yılın ilk yarısında yüzde 17 dolayında bir enflasyonun gerçekleşeceği yönünde. Dolayısıyla zam da bu oranda olacak" dedi.

EK ZAM YOK

Ankara'da ekonomi çevreleri, "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, temmuz ayında yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun üzerinde ek bir artış söz konusu değil. Bu konuda da bir çalışma yapılmıyor" ifadesini kullandı.

"MEMURLAR YAKLAŞIK YÜZDE 12,78 ZAM ALACAK"

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları, toplu sözleşme görüşmeleri ile belirleniyor. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027’nin ilk 6 ayı yüzde 5, 2027’nin ikinci 6 ayı 4 artacak. Memurlar için yüzde 7’lik zam oranına, enflasyon farkı eklenecek ve zamlı aylık ve maaşlar belirlenecek. Yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 17 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda memurlar, yaklaşık yüzde 12,78 zam alacak.