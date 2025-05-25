Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam ikramiye ödeyecek.

2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.