Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyelerinin ödenmesi bugün başladı. 3 bin liralık bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

Kurban Bayramı ikramiyeleri, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara bugün itibarıyla ödenmeye başlandı.

İkramiyeler, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.