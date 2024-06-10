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Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyelerinin ödenmesi bugün başladı. 3 bin liralık bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

Ekonomi
  • 10.06.2024 09:25
  • Giriş: 10.06.2024 09:25
  • Güncelleme: 10.06.2024 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı
Fotoğraf: Depophotos

Kurban Bayramı ikramiyeleri, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara bugün itibarıyla ödenmeye başlandı.

İkramiyeler, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek. 

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

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