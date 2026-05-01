Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı

Bayram ikramiyelerinin ödenmesine kısa bir süre kala, emeklileri hedef alan siber dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kritik bir uyarı geldi. 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiye takviminin netleşmesini fırsat bilen suç şebekeleri, "ikramiye farkı yatırıldı" vaadiyle binlerce kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; dolandırıcıların en sık kullandığı yöntem, emeklilerin cep telefonlarına gönderilen sahte kısa mesajlar.

DOLANDIRICILAR HANGİ MESAJLARI GÖNDERİYOR?

Mesajlarda "Emekli ikramiyenize 3000 TL ek zam tanımlanmıştır, farkı tahsil etmek için lütfen e-Devlet linkine tıklayın" gibi ifadeler kullanılıyor. Mesajdaki linke tıklandığında ise kullanıcılar, resmi e-Devlet portalını birebir kopyalayan sahte web sitelerine yönlendiriliyor.

Sahte sitelere giriş yapan emeklilerin kimlik bilgileri, şifreleri ve banka detayları siber hırsızların eline geçiyor. Dolandırıcılar bu bilgileri kullanarak banka hesaplarındaki paraları takibi zor başka hesaplara aktarıyor.

Emeklilerin mobil bankacılık sistemleri üzerinden adlarına yüksek tutarlı "ihtiyaç kredileri" çekiyor.

UZMANLAR UYARDI

Siber güvenlik uzmanları, bayram öncesi artan bu oltalama (phishing) saldırılarına karşı şu kuralların hayati önem taşıdığını vurguluyor:

“Bayram ikramiyeleri için herhangi bir başvuruya veya linke tıklamaya gerek yoktur. Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından doğrudan emekli maaş hesaplarına otomatik olarak yatırılır.

Hiçbir devlet kurumu veya banka, SMS yoluyla link göndererek sizden kişisel şifrelerinizi veya banka bilgilerinizi talep etmez.

Kaynağı belirsiz, içinde "tıkla, kazan, farkı al" gibi ifadeler bulunan mesajları hiç açmadan silin.

Herhangi bir sorgulama yapacaksanız, mesajdaki link yerine e-Devlet’in resmi mobil uygulamasını veya turkiye.gov.tr adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak kullanın.”