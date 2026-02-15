Emeklilere bayram ikramiyesinde kulislerde konuşulan rakam

Emekli bayram ikramiyesi, bayram yaklaştıkça sık sık gündeme geliyor.

4 bin TL olan ikramiyenin yükseltilmesi beklenirken kulis bilgileri de paylaşılıyor.

Bir yandan ikramiyenin ne kadar olacağı tartışılırken, bir yandan da ikramiyenin ne zaman yatacağı sorgulanıyor.

Dünya'da yer alan habere göre, kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai karar iktidar tarafından verilecek.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.