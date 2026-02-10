Emeklilere hırsız demişti: O avukat için savcılığa çağrı

Emeklilere “hırsız” diyen avukata Tüm Emeklilerin Sendikası tepki gösterdi. Sendika’nın açıklamasında “Emeklileri susturamazsınız, aşağılayamazsınız, suçlu ilan edemezsiniz. Bu düzenin yarattığı yoksulluğun, adaletsizliğin ve çöküşün bedelini emeklilere ödetmenize izin vermeyeceğiz” denildi.

Sendika’nın açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

“Bir avukat sıfatı taşıyan Ertuğrul Akar’ın emeklileri açıkça hırsızlıkla itham eden açıklamaları, bu ülkede hukukun hangi noktaya savrulduğunun yeni ve ibretlik bir göstergesidir. Gelinen aşamada, yurttaşın onurunu, emeğini ve yaşam hakkını koruması gereken hukukun; iktidarın elinde bir sopa, bazı kişilerde ise bir nefret dili haline getirildiğini görüyoruz.

Burada açıkça ifade etmek gerekir ki; Türkiye Barolar Birliği’ni ve mesleğini vicdanla icra eden tüm hukukçuları tenzih ediyoruz. Ancak aynı netlikle söylüyoruz: Hukuku siyasal iktidarın çıkarları doğrultusunda eğip büken, toplumu birbirine düşmanlaştıran bu iklimin asıl sorumlusu, hukuku araçsallaştıran bu iktidardır. Böylesi dönemlerde, her zaman olduğu gibi, “kraldan çok kralcı” tipler türemekte; hukukun temel ilkelerinden bihaber kişiler, kendilerini hukukçu sanarak toplumun karşısına çıkabilmektedir.”

“DİL SÜRÇMESİ DEĞİL”

“Emeğin en yüce değer olduğunu bilmeyen, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkûm edilmesini görmezden gelen bu zihniyetin, emeklileri hedef göstermesi tesadüf değildir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Bu açıklamalar; çaresizlik içindeki bir toplumsal kesimi aşağılamaya, itibarsızlaştırmaya ve suçlu göstermeye dönük bilinçli bir saldırıdır. Şunu herkes bilmelidir: Emekliler bu ülkenin yükü değil, alın teridir; bu ülkenin vicdanıdır. Kimse emeklileri hedef alarak kendine alan açamaz. Yapılan açıklamadan sonra geri adım atılmış olması, sarf edilen sözlerin ağırlığını ve yarattığı toplumsal tahribatı ortadan kaldırmaz. Toplum vicdanında bu sözler şimdiden mahkûm edilmiştir. Çünkü burada mesele bir “dil sürçmesi” değil; emek düşmanı, ayrıştırıcı ve nefret üreten bir bakışın dışavurumudur.

Bu nedenle; baroların, yargı mensuplarının, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin bu tür açıklamalar karşısında sessiz kalmamasını, emeklileri hedef alan bu zihniyetten utanç duyduklarını açıkça ifade etmelerini bekliyoruz.

SAVCILIĞA ÇAĞRI

“Ayrıca savcılığı göreve çağırıyoruz: Toplumun bir kesimini diğerine karşı kışkırtan, hedef gösteren ve açıkça düşmanlaştıran bu söylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında suçtur. Hukuk, güçsüzden değil; halkı aşağılayanlardan, nefreti körükleyenlerden hesap sormalıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Emeklileri susturamazsınız, aşağılayamazsınız, suçlu ilan edemezsiniz. Bu düzenin yarattığı yoksulluğun, adaletsizliğin ve çöküşün bedelini emeklilere ödetmenize izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz meşrudur, haklıdır ve büyüyerek sürecektir.”

AVUKAT AKAR NE DEMİŞTİ?

AKP'ye yakınlığı ile bilinen 'Büyük Anadolu Hareketi Genel Başkanı' da olan Avukat Ertuğrul Akar, EYT ile emekli olanların devlete büyük zarar verdiğini iddia ederek "45 yaşında emekli oluyorlar, 80 yaşına kadar yaşıyorlar. Siz de bu ülkenin yasal hırsızlarısınız" ifadelerini kullanmıştı.