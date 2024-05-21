Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Emeklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilme imkanı veren uygulama bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Işıkhan'ın 'müjde' olarak açıkladığı söz konusu düzenlemeler emekli yurttaşların tepkisini çekmişti.

Açlık sınırının altında kalan aylıkları ile yoksulluğa mahkum edilen emekliler, aylıklarına gelecek zammı beklerken emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta emeklilerle ilgili yeni çalışmaları duyurmuştu. Bu kapsamda emeklilerin kamu tesislerinden yüzde 15 indirim ile faydalanacağı belirtilmiş, emeklilerin yaz aylarında ise Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarını ücretsiz kullanabileceği bildirilmişti.

TEMMUZDA YÜZDE 25 ZAM BEKLENİYOR

6 aylık enflasyonun beklenti doğrultusunda yüzde 25,4 oranında gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 9,17 oranında enflasyon farkı, yüzde 10 oranında da toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 20,1 oranında zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25,4 oranında zam yapılacak. İşçi ile memur emeklisi arasında 5,3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya düşecek.