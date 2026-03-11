Emeklilere kötü haber: Bayram ikramiyesi ile ilgili dikkat çeken kulis!

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ile ilgili dikkati çeken bir kulis paylaşıldı.

TGRT Haber'de yaptığı açıklamada SGK uzmanı İsa Karakaş, "Ankara'da bayram ikramiyeleri ile ilgili değişik senaryolar var. Hatta bir yabancı basına da yansıdı bu mesele" dedi.

"Biliyorsunuz bayram ikramiyesi 2018'den beri tüm emeklilerin yasal hakkı" diyen Karakaş, "Şimdi konuşulan şu; biz en düşük emekli maaşı alana da aynı parayı veriyoruz, en yüksek maaşı alana da. Gelecekte sadece en düşük maaşı alanlara verelim diye konuşmalar var. Bunlar sadece kulis bilgisi. Henüz netleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Karakaş, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde bu gelir tamamlayıcı aile destek modeli üzerinde çalışıldığına yönelik duyumlar aldığımızı söyleyebilirim. Bu şu anlama geliyor: Geliri düşük olan emeklileri koruyalım, geri kalan emeklileri sistem ne bağladıysa öyle halledelim. Şimdi emekli ikramiyelerine 1000 liralık zam bütçeye ilave yükü 44 milyar lira. Savaş nedeniyle 1000 liralık zamdan vazgeçildiği öngörülüyor. Şu anda kuvvetlenen senaryo, bu bayramda 4 bin TL emeklilere verelim, önümüzdeki süreçte gelir tamamlayıcı aile desteği ile yasal hak olmaktan çıkaralım."

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine zam beklentisi karşılanmadı.

AKP'nin Meclis’e sunduğu ekonomik pakette 4 bin liralık ikramiyenin artırılmasına ilişkin madde yer almadı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" açıklamasını yapmıştı.