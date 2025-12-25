Emeklilere kötü haber: Ücretsiz ulaşıma sınır getirildi

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle alım güçlerini kaybeden emekliler, sosyal haklarını da kaybetme riskiyle karşı karşıya.



Emeklilere tanınan ücretsiz ulaşım hakkının kaldırılması gündem olurken, bu doğrultuda ilk adım Karabük Belediyesi'nden geldi.

İPTAL EDİLDİ

Karabük Belediye Meclisi'nin eylül ayında gerçekleştirdiği olağan meclis toplantısında, kent genelinde emekliler için uygulanan ücretsiz ve sınırsız ulaşım hakkı resmen iptal edildi.

Metro uygulamasının olmadığı kentte toplu ulaşım otobüsler aracılığıyla sağlanırken, söz konusu düzenlemeye gerekçe olarak otobüslerde yaşanan yoğunluk gösterildi.



Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeklilerin ücretsiz toplu ulaşım hakkını kısıtlayan düzenlemenin bizzat emekliler tarafından talep edildiğini belirterek, sınırsız ulaşım hakkının emekliler tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Karabük Belediye Meclisi'nde kabul edilen teklif ile halihazırda yürürlükte olan sınırsız ulaşım hakkının bir sonraki vizeleme döneminde sonlandırılması kararlaştırıldı. İlk kez 2024 yılında uygulanmaya başlanan uygulama resmen 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.



1 Ocak itibarıyla emekliler, otobüslerde ay boyunca yalnızca 30 ücretsiz biniş hakkına sahip olacak.