Emeklilere kötü haberi yandaş gazeteci verdi: "O iş kapandı"

Yerel seçimler öncesi emekli maaşlarına ek zam geleceği iddia edilirken, yandaş Cem Küçük, "Artık emekli işi kapandı, onu söyleyelim. Benim görüşüm o, bitti artık" dedi.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Yerel seçimler öncesi emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddia edilmişti. Seyyanen zam için 4 bin TL ile 8 bin TL arasında bir rakam da kulislere yansıdı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'deki programda iddialara ilişkin konuştu.

"Artık emekli işi kapandı, onu söyleyelim. Benim görüşüm o, bitti artık" diyen Küçük, şunları söyledi: "Doğru yanlış, artık önümüze bakalım. Bu konuyu çok konuştuk, çok tartıştık. Artık olan oldu diyelim. Yapılan yapıldı. Kararı artık millet verecek."