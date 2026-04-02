Emeklilere maaş promosyonu: Hangi banka ne kadar veriyor?
Nisan ayına girilmesiyle bankaların emekli maaş promosyonlarında değişiklikler oldu. Bazı bankalar toplam ödeme tutarını 30 bin TL’nin üzerine çıktı.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon yarışında bankalar nisan ayına girilmesiyle güncelleme yaptı. 2026 yılı itibarıyla güncellenen rakamlar netleşirken, bazı bankalar toplam ödeme tutarını 30 bin TL seviyesinin üstüne çıktı.
Maaşını taşımayı düşünen emekliler için en yüksek promosyon veren bankaları ve sundukları ek avantajları tek tek listeledik.
Emekli maaş promosyonlarında rakamlar rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye Finans: Toplamda 32.000 TL. (27.000 TL nakit promosyon + 5.000 TL ek nakit).
QNB: Toplamda 31.000 TL. (20.000 TL net nakit + 11.000 TL ek nakit ödül).
Akbank: Toplamda 30.000 TL (15.000 TL nakit + 15.000 TL ek nakit).
Garanti BBVA: Toplamda 25.000 TL (15.000 TL nakit + harcama ve sigorta koşullarına bağlı 10.000 TL ek)
Albaraka Türk: Toplamda 30.000 TL (20.000 TL nakit + 10.000 TL ek ödül).
ING: Toplamda 28.000 TL (15.000 TL koşulsuz nakit + ek nakit promosyonlarla beraber).
Yapı Kredi: Toplamda 27.000 TL (15.000 TL nakit + 12.000 TL ek promosyon).
DenizBank: Toplamda 27.000 TL (12.000 TL nakit + 15.000 TL ek promosyon).
TEB: Toplamda 21.000 TL (12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon).
Kuveyt Türk: 27.500 TL. Ayrıca EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz.
Türkiye İş Bankası: 25.000 TL’ye varan promosyon. Kart aidatı muafiyeti ve ücretsiz havale/EFT gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.
ICBC Turkey: 12.000 TL’ye varan promosyon. Günlük finansal işlemler için masrafsızlık avantajı.
VakıfBank: Toplamda 30.000 TL’ye varan ödeme. (12.000 TL nakit + 18.000 TL ek ödeme). EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.
Halkbank: Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor
Brüt Maaş Tutarı; 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödeniyor.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
Maaş Tutarı; 0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödeniyor.