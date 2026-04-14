Emeklilere maaş promosyonu: Rakam 3 haneyi gördü

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, bankaların emekli promosyonlarında "paket" dönemine geçtiğini duyurdu. 50 bin TL nakit ve 50 bin TL faizsiz kredi ile toplam faydanın 100 bin TL’yi bulduğunu iddia etti.

Faruk Erdem, bankaların emekli müşteri kapmak için nakit ödemenin ötesine geçtiğini belirterek rakamların şu seviyelerde olduğunu iddia etti:

"Bankalar 3 yıllık taahhüt için nakit promosyonu 50 bin liraya kadar yükseltti. Bunun yanına bir de 50 bin liralık faizsiz kredi ekliyorlar. Topladığınızda emeklinin cebine giren toplam fayda 100 bin lirayı buluyor."

ALT LİMİT BELİRLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5.000 TL ile 12.000 TL arasında bir alt limit belirlediğini hatırlatan Erdem, "Alt limit belli ama üst tarafta sınır yok; bankalar istediği rakamı verebilir" dedi.

Faruk Erdem, yüksek rakamların arkasındaki şartların iyi okunması gerektiğinin altını çizerek şunları dile getirdi:

"100 bin lirayı verirken bazı şartlar öne sürüyorlar; 'Otomatik fatura talimatı ver', 'Kredi kartımı kullan' veya 'Başka emekli getir' gibi. Bu şartları görmeden mobil bankacılıktan hızlıca onay verirseniz, ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz."

Emeklilerin istedikleri an banka değiştirebileceğini hatırlatan Erdem, "Kalan promosyon tutarını iade edip daha yüksek veren bankaya geçmek mümkün. Bankalar bazen 'Kredin var, gidemezsin' diyerek engel çıkarıyor ama Tüketici Hakem Heyetleri bu konuda emeklinin yanında" diyerek hak arama yollarını işaret etti.

Erdem, promosyon hakkının sadece yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olmadığını hatırlattı:

“Dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler ve şehit yakınları dahil olmak üzere SGK’dan banka aracılığıyla ödenek alan herkes bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahip.”

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

QNB – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

31.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu

60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans (3 ay)

ZİRAAT BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

12.000 TL’ye varan promosyon

90.000 TL’ye varan nakit + ek avantajlar

GARANTİ BBVA – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

50.000 TL %0 faizli taksitli avans

AKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

30.000 TL’ye varan promosyon

70.000 TL %0 faizli nakit fırsatı

DENİZBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli nakit avans

ING – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

32.000 TL’ye varan promosyon

125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)

YAPI KREDİ – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

30.000 TL’ye varan promosyon

Davet ile ek 30.000 TL kazanma fırsatı

%43’e varan günlük mevduat faizi

İŞ BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

25.000 TL’ye varan promosyon

9.000 TL’ye varan MaxiPuan

1.000 TL fatura talimatı ödülü

HALKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var