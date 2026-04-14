Emeklilere maaş promosyonu: Rakam 3 haneyi gördü
Aldığı emekli aylığını taşıyan emekliler için maaş promosyonu ve faizsiz kredi rakamları güncellendi. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem bazı bankaların faizsiz krediyle birlikte 100 bin TL'lik fayda sunduğunu açıkladı.
Faruk Erdem, bankaların emekli müşteri kapmak için nakit ödemenin ötesine geçtiğini belirterek rakamların şu seviyelerde olduğunu iddia etti:
"Bankalar 3 yıllık taahhüt için nakit promosyonu 50 bin liraya kadar yükseltti. Bunun yanına bir de 50 bin liralık faizsiz kredi ekliyorlar. Topladığınızda emeklinin cebine giren toplam fayda 100 bin lirayı buluyor."
ALT LİMİT BELİRLENDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5.000 TL ile 12.000 TL arasında bir alt limit belirlediğini hatırlatan Erdem, "Alt limit belli ama üst tarafta sınır yok; bankalar istediği rakamı verebilir" dedi.
Faruk Erdem, yüksek rakamların arkasındaki şartların iyi okunması gerektiğinin altını çizerek şunları dile getirdi:
"100 bin lirayı verirken bazı şartlar öne sürüyorlar; 'Otomatik fatura talimatı ver', 'Kredi kartımı kullan' veya 'Başka emekli getir' gibi. Bu şartları görmeden mobil bankacılıktan hızlıca onay verirseniz, ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz."
Emeklilerin istedikleri an banka değiştirebileceğini hatırlatan Erdem, "Kalan promosyon tutarını iade edip daha yüksek veren bankaya geçmek mümkün. Bankalar bazen 'Kredin var, gidemezsin' diyerek engel çıkarıyor ama Tüketici Hakem Heyetleri bu konuda emeklinin yanında" diyerek hak arama yollarını işaret etti.
Erdem, promosyon hakkının sadece yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olmadığını hatırlattı:
“Dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler ve şehit yakınları dahil olmak üzere SGK’dan banka aracılığıyla ödenek alan herkes bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahip.”
HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
QNB – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
31.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu
60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans (3 ay)
ZİRAAT BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
12.000 TL’ye varan promosyon
90.000 TL’ye varan nakit + ek avantajlar
GARANTİ BBVA – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
50.000 TL %0 faizli taksitli avans
AKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
30.000 TL’ye varan promosyon
70.000 TL %0 faizli nakit fırsatı
DENİZBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli nakit avans
ING – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
32.000 TL’ye varan promosyon
125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)
YAPI KREDİ – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
30.000 TL’ye varan promosyon
Davet ile ek 30.000 TL kazanma fırsatı
%43’e varan günlük mevduat faizi
İŞ BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
25.000 TL’ye varan promosyon
9.000 TL’ye varan MaxiPuan
1.000 TL fatura talimatı ödülü
HALKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var