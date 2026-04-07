Emeklilere maaş promosyonu ve faizsiz kredi imkanı
Aldığı emekli aylığını taşıyan emekliler için maaş promosyonu ve faizsiz kredi rakamları güncellendi. Promosyon 32 bin liraya, faizsiz kredi 70 bin liraya dayandı.
Emekli banka promosyonu için bankalar arasındaki rekabet kızışırken, promosyon tutarları 32 bin lira sınırını geçti.
Ayrıca bazı bankalar 70 bin liraya varan faizsiz kredi ve ücretsiz EFT imkanları da sunarak emekli müşterileri kazanmaya çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor?
GETİRFİNANS – DÜŞÜK FAİZLİ FIRSAT
650.000 TL'ye varan %3,09'dan başlayan faizlerle ihtiyaç kredisi
2-8 Nisan'a özel 25.000 TL'ye varan %0,99'dan başlayan kredi
QNB – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
31.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu
60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans (3 ay)
ZİRAAT BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
12.000 TL’ye varan promosyon
90.000 TL’ye varan nakit + ek avantajlar
GARANTİ BBVA – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
50.000 TL %0 faizli taksitli avans
AKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
30.000 TL’ye varan promosyon
70.000 TL %0 faizli nakit fırsatı
DENİZBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli nakit avans
ING – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
32.000 TL’ye varan promosyon
125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)
YAPI KREDİ – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
30.000 TL’ye varan promosyon
Davet ile ek 30.000 TL kazanma fırsatı
%43’e varan günlük mevduat faizi
İŞ BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
25.000 TL’ye varan promosyon
9.000 TL’ye varan MaxiPuan
1.000 TL fatura talimatı ödülü
HALKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI
12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var