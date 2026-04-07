Emeklilere maaş promosyonu ve faizsiz kredi imkanı

Aldığı emekli aylığını taşıyan emekliler için maaş promosyonu ve faizsiz kredi rakamları güncellendi. Promosyon 32 bin liraya, faizsiz kredi 70 bin liraya dayandı.

Çalışma Yaşamı
  • 07.04.2026 17:28
  • Güncelleme: 07.04.2026 17:31
Emekli banka promosyonu için bankalar arasındaki rekabet kızışırken, promosyon tutarları 32 bin lira sınırını geçti.

Ayrıca bazı bankalar 70 bin liraya varan faizsiz kredi ve ücretsiz EFT imkanları da sunarak emekli müşterileri kazanmaya çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor?

QNB – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

31.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu

60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans (3 ay)

ZİRAAT BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

12.000 TL’ye varan promosyon

90.000 TL’ye varan nakit + ek avantajlar

GARANTİ BBVA – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

50.000 TL %0 faizli taksitli avans

AKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

30.000 TL’ye varan promosyon

70.000 TL %0 faizli nakit fırsatı

DENİZBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli nakit avans

ING – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

32.000 TL’ye varan promosyon

125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)

YAPI KREDİ – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

30.000 TL’ye varan promosyon

Davet ile ek 30.000 TL kazanma fırsatı

%43’e varan günlük mevduat faizi

İŞ BANKASI – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

25.000 TL’ye varan promosyon

9.000 TL’ye varan MaxiPuan

1.000 TL fatura talimatı ödülü

HALKBANK – EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI

12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

