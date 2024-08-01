Emeklilere özel protokol için SGK ile 13 banka anlaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 5'i kamu olmak üzere toplam 14 banka arasında “2024 Emekliler Yılı” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün tanıtımında, emekliler için dijital kimlik kartları oluşturulduğu, 81 ilde 4 bin 123 firma ile indirim ve avantaj anlaşması yapıldığı belirtildi.

SGK, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında emeklilere özel indirim, ayrıcalık, fırsat ve kampanyalar sağlamak amacıyla PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, İNG Bank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Akbank ile iş birliği yaptı.

SGK Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Lutfihak Alpkan, Faruk Özçelik, SGK Başkanı Dr. Raci Kaya, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, SGK Başkan Yardımcıları Lütfi Aydin, İsmail Ertüzün, Uğur Ecevit, SGK Strateji Geliştirme Başkanı Onur Öztürk, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz ve bankaların temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Aydın törende yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları'nın müreffeh bir hayat yaşamaları adına yapabileceklerimizi gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekse özel sektör firmalarımızla oturup günlerce istişare ettik. Sonrasında iş birliği protokollerini hayata geçirdik. Kamu ve özel banka ayrımı tutmadan bütün bankalarımız söz konusu emeklilerse 'Biz de varız, biz de emeklilerimize destek olmak adına bu iş birliği içerisinde olmak istiyoruz' dediler. Bugün o anlamda tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. Piyasanın yüzde 90 pazarına sahip bankalarımızın yöneticileri ve temsilcileri burada. 81 il sosyal güvenlik il müdürlüğünde ve bunlara bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde emekli masası kurduk. ALO 170 Danışma Hattı’ndan bir emeklimiz aradığında emekli olduğu ortaya çıkıyor. Buradaki danışmanlarımız emekli vatandaşlarımızı bekletmeden onlara hizmet veriyor. 81 ilimizde 4 bin 123 firmayla indirim, avantaj protokolü yapılmış. Hayata geçirdiğimiz emekliler.gov.tr sitemize girdiğinizde göreceksiniz ki nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, fırsat veya kolaylık sağlandığını göreceksiniz. Emekliler için dijital kimlik kartlarını da oluşturduk. TROY ve bankalar iş birliği ile onların yapacakları özel indirimlerden, ayrıcalıklardan emeklilerimiz faydalanacak. Emeklilerimiz için yeni fırsatları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Emeklilerimiz için 22 yıldan beri çok ciddi gayretler ortaya koyduk."

EMEKLİLERİMİZ, ÖZEL İNDİRİMLERDEN VE AYRICALIKLARDAN FAYDALANACAK

SGK Başkanı Raci Kaya emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Özel indirim ve ayrıcalıklarla emeklilerimize katkı sağlayan, desteklerini ve iyi niyetlerini esirgemeyen bankalarımıza teşekkür ediyor, yapılan tüm iş birliği protokollerinin başta emekli vatandaşlar olmak üzere tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.