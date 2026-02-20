Emeklilere vergi muafiyeti: Teklif Meclis’e sunuldu

En düşük emekli aylığının sadece 20 bin TL’de kalması nedeniyle milyonlarca emekli yoksulluk sınırının altında kaldı. Bu durum eleştirilere ve tepkilere neden olurken Meclis’e özellikle çiftçi emeklileri ilgilendiren bir kanun teklifi sunuldu.

Teklifte, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) en az 10 yıl kayıtlı olup tarım Bağ-Kur kapsamında emekli olan çiftçilere, emeklilikten itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getirilmesi öngörüldü.

"BİR DEFAYA MAHSUS"

Teklife göre, ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan araçlar 5 yıl süreyle devredilemeyecek. Bu süre dolmadan satış veya benzeri tasarruflarda bulunulması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek. Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın kullanılamaz hale gelerek hurdaya ayrılması durumunda ise aynı kapsamda bir araç daha istisna dahilinde alınabilecek. Uygulamanın usul ve esaslarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

"LÜKS DEĞİL İHTİYAÇ"

Teklifi hazırlayan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz şu değerlendirmeleri yaptı: "Çiftçimiz yıllarca toprağa emek veriyor, ülkemizin gıda güvenliğini ayakta tutuyor. Emeklilik döneminde sabit gelirle yaşamını sürdürmeye çalışırken kırsalda ulaşım başlı başına bir maliyet ve zorluk. Kırsalda araç, çoğu zaman lüks değil ihtiyaçtır. Bu teklif, emekli çiftçimizin yaşamını kolaylaştıracak, hedefli ve ölçülü bir sosyal destek mekanizmasıdır."