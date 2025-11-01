Emeklileri açlığa mahkûm ettiniz

Politika Servisi

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, TÜİK önünde "darbeye, kayyuma karşı, özgür haber alma hakkı ve demokrasi için" basın açıklaması yaptı. Keçiören Şube Başkanı Zerrin İğdeler yaptığı açıklamada çalışanlar ve emeklilerin iktidar tarafından sefalete mahkum edildiği ifade edildi. İğdeler, şunları söyledi:

"Mantığa bakar mısınız? Emekliler uzun yaşadığı için aylıklar düşük kalıyormuş. Bu zatın hem ömür uzadığından hem de emeklilik yaşının kademeli olarak 65 yaşına çıkarıldığından haberi yok herhalde. Bu zatın gayrisafi milli hasıladan Sosyal Güvenlik Kurumu’na, özel olarak da emeklilere ayrılan payın düşürüldüğünden haberdar olmadığını düşünmek mümkün değildir. Daha doğrusu, bu mevkide birisinin bu kadar pervasız, bu kadar sorumsuz bir açıklama yapma gafletinde bulunması düşünülemez. Ama oldu. AKP iktidarı artık şaşırtmıyor. Emekliler kendileri gibi çok yerden maaş almıyorlar. Emeklilerin yan geliri yoktur. Emekliler açtır. Raci Kaya’nın anlamadığı çok belli. Tekrar edelim: Emekliler açtır. Aç bıraktığınız, yaşam haklarına çöktüğünüz emekliler açlıktan değilse sağlıksız koşullardan çok yaşayamazlar diyorsanız haklısınız. Bu aylıklarla yaşanmaz” diye konuştu.