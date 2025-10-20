Emeklileri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor

Yaşı doldurmuş ancak prim gün eksiği bulunan emekli adaylarını ilgilendiren önemli bir düzenleme Meclis gündemine geliyor. Geçtiğimiz hafta sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte borçlanma tutarlarında köklü değişiklikler yapılacak. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, emeklilik için prim borçlanması yapacakların cebinden daha fazla ödeme çıkmasına neden olacak.

AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan 36 maddelik kanun teklifinde sosyal güvenlik sistemini doğrudan etkileyecek maddeler yer alıyor.

Teklife göre, prime esas kazanç üst sınırı mevcutta asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanırken, bu oran 9 kata çıkarılacak. Böylece yüksek maaşla çalışanların kazançlarının daha büyük bölümü emekli aylıklarına yansıyabilecek.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri borçlanma prim oranlarıyla ilgili. Mevcut sistemde, askerlik veya diğer hizmet borçlanmalarında asgari ücretin yüzde 32’si oranında prim alınıyor. Yeni kanun teklifine göre ise doğum borçlanması hariç tüm borçlanma türlerinde oran yüzde 45’e çıkarılacak.

Bu kapsamda erkeklerde askerlik süreleri, memurların aylıksız izin dönemleri, doktora veya tıpta uzmanlık süreleri, tutuklu veya gözaltında beraat edenlerin süreleri, grev-lokavt dönemleri ve kısmi süreli çalışmalar gibi toplam 13 farklı borçlanma yöntemi bulunuyor. Teklifte, doğum borçlanması dışında kalan tüm bu yöntemlerde oran artışı öngörülüyor.