Emeklileri ilgilendiren düzenlemeler yolda: Erdoğan’ın iki dudağının arasında

AKP tarafından Meclis’e getirilen ve Komisyon’da kabul edilen “Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle bireysel emeklilik sistemi ve primlerde değişiklik yapılması planlanıyor.

PRİMDE DEĞİŞİKLİK

Teklifte “Prime esas kazanç tavanının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılması, emeklilik prim oranının işveren hissesinin 1 puan artırılması ile gelir ve aylık bağlanmış olanlarda prim borçlarının gelir ve aylıklarından kesilmesinin sağlanması” planlanıyor.

Teklifin amacı ise “5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesinde yapılan değişiklikle, prime esas günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılmakta; böylece sigortalıların emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun aktüeryal dengesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır” diye açıklanıyor.

BES'TE KATKI ORANI DEĞİŞECEK

Diğer bir maddede ise “Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminde tasarrufların artırılması, sistemin etkinliğinin artırılarak hedeflenen fon büyüklüklerine ulaşılması, kamu mali dengesinin gözetilmesi ve büyüyen fonların finansman ve yatırımlara dönüşmesinde dengeli büyüme sağlanmasını teminen devlet katkısı oranının mali hedefler doğrultusunda belirlenmesine yönelik imkan oluşturulması” planlanıyor.

Bu değişiklikle de “4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişiklikle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olan devlet katkısı oranının Cumhurbaşkanı tarafından yüzde ellisine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olması sağlanmaktadır” amaçlanıyor.

YENİ HAZIRLIK

Bu teklif Meclis’teyken AKP’nin bir hazırlık daha yaptığı öne sürüldü. Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yurt dışı borçlanma ile emekli olan yurttaşlar Türkiye’de hem çalışıp hem de emekli aylığını alabilecek. Türkiye’de emekli olan bir kişi başka bir işte çalıştığında emekli aylığı kesilmiyor ancak yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Verilecek teklif yasalaşırsa bir milyonu aşkın yurttaşın bu kanundan faydalanması bekleniyor.