Emeklileri yakından ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinin artması için kanun teklifi verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün Meclis'te yaptığı açıklamada emeklilere Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyenin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL verileceğini açıkladı.

Ancak Yeni Yol Grubu bugün Meclis'e ikramiyenin artırılması için kanun teklifi verdi. Teklifte ikramiyenin asgari ücret düzeyine yükseltilmesi öngörüldü.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Özdağ, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milyonlarca emeklinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkati çekerek, mevcut ikramiye tutarının bayram ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

"BU TALEBİ ÇOK GÖRMEYİN"

Emeklilerin temel harcamalarını karşılamakta dahi zorlandığını vurgulayan Selçuk Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’den asgari ücret seviyesine, yani 28 bin 75 TL’ye çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifimizi sunduk. Bugün milyonlarca emekli, bırakın torununa gönül rahatlığıyla harçlık vermeyi, bayramı bayram gibi yaşayabilmenin mücadelesini veriyor. Biz diyoruz ki; bari bu bayramda dedeler-neneler torunlarına mahcup olmasın, gücü yetiyorsa bir kurbana ortak olabilsin, bayram sofrasına başı dik oturabilsin. Buradan hükümete açıkça sesleniyorum: Bu talebi çok görmeyin! İktidar; işçinin, emeklinin, memurun ve özel sektör çalışanının yanında mı duracak, yoksa yıllardır büyüttüğü, zenginleştirdiği dar bir çıkar çevresinin mi yanında saf tutacak? Göreceğiz, milletimiz de görsün!"