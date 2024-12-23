Emeklileri yurttaşları işçi haline getirdiler

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 65 yaş üstü yurttaşların işgücüne katılım oranındaki artışa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gürer, düşük emekli maaşlarının yaşlıları çalışmaya ittiğini vurguladı.

Gürer önergesinde, "2024 yılında bu yaş grubundaki işgücüne katılım oranının yüzde 12,4 olduğu tahmin edilirken, 2025-2027 yılları arasında bu oranın daha da artması bekleniyor" dedi.

Gürer, "Emekli, evden çıkamaz; çıksa da ikinci bir iş aramak zorunda bırakıldı. Ev dışında bir bardak çay, bir simit bile alamaz halde. Büyük kentlerde emekli maaşıyla ev kiralanamıyor. Marketi bırakın, çarşı pazara gidemez durumda. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Maaş katsayısı 2008 öncesine çıkarılmadan ve intibak düzenlemesi sağlanmadan emekli mutlu olamaz. Emekli maaşındaki değişim, artan fiyatların alım gücü olarak çok gerisinde kalmıştır. 15 milyon emekli, bu yıla kadar hiç yaşamadığı bir yoksulluğu yaşamaktadır" dedi.