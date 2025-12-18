Emeklilerin derin sefaleti: Başkent’te 80 bin muhtaç emekli

2025 yılında da sefalet ücretine mahkum edilen emekliler, Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin arasında yer aldı. En düşük emekli aylığı olan 16 bin TL ve biraz üzerindeki tutarlarda aldıkları emekli aylıklarıyla geçinemeyen emekliler, çareyi otellerde oda tutmakta buldu. Ankara’nın Ulus semtindeki ucuz otellerde konaklayan emeklilerin yaşam mücadelesi, Türkiye’de infial yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verileri de emeklilerin içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Veriler, ekonomik krizin altında ezilen emekli sayısının giderek arttığını ortaya koydu.

REKOR SAYI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ekonomik sorun yaşayan emeklilerin yanında olmak” amacıyla Eylül 2023’te, “Emeklilere Destek Kampanyası” başlattı. 2023’ün Eylül ayında Ankara’da ikamet eden ve 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan toplam 6 bin 100 emekli ABB’nin destek kampanyasından yararlandırıldı. Kampanyadan yararlanan emekli sayısı aylar itibarıyla katlanarak arttı. Ekim 2023’te emekli desteğinden toplam 10 bin 597 kişinin faydalandığı bildirildi. Kasım 2023’te emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 15 bin 329’a, Aralık 2023’te ise 18 bin 854’e yükseldi.

ON BİNLERCE KİŞİ

Başkentte, emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla ise 59 bin 733 oldu. Türkiye’deki ekonomik krizin her geçen gün derinleşmesi ile yardıma muhtaç emekli sayısı da çarpıcı boyutlara tırmandı. BirGün’ün ABB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Başkent’te emekli desteği alan kişi sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 80 bin 880 ile ifade edildi.

Sefalet ücretine mahkum edilen ve ABB’nin yardımlarından yararlanan emekli sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2023: 18 bin 854

• 2024: 22 bin 567

• Ocak 2025: 59 bin 733

• Aralık 2025: 80 bin 880

OTELDEKİ EMEKLİLERE YARDIM

ABB’nin, yaşamını otellerde sürdüren yurttaşlar için de harekete geçtiği öğrenildi. Bu kapsamda otellerde konaklayan emekliler için Başkent Kart tanımlandığı bildirildi. Oteldeki emeklilerin, ABB tarafından açılan giysi merkezlerine davet edildiği, merkezlere giden emeklilere giysi yardımının yanı sıra bin TL’lik market çeki de verildiği kaydedildi. Öte yandan ABB yetkilileri, otelde konaklayan emekliler ile “Dışkapı barınma evinde istediğiniz zaman duş alabilirsiniz” bilgisini paylaştı.