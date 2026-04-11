Emeklilerin geçim derdi: ''Çarşıya bile çıkamıyoruz''

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarını yetmediğini bu nedenle tatil planı yapamadıklarını söyledi.

Bir emekli, "Tatile nasıl gideyim? Ne ile gideyim? Kaç lira para alıyorum ki" dedi.

''RÜYAMDA GİDEBİLİRSEM YİNE ZOR''

Bir emekli yurttaş, "Çarşıya çıkamıyoruz siz ne diyorsunuz. Maalesef tatile hiç gitmedim. Gelip buralarda bir ay geziyor Avrupalılar... Rüyamda gidebilirsem yine zor" derken, bir başka emekli, "Mümkün değil, daha ömrümde hiç gitmedim ki" diye konuştu.

Bir emekli ise "Tatil planım da yok, aldığım maaşla tatile de gidemem. Ancak zar zor bana yetiyor. Hiç gitmedim bu zamana kadar tatile. Avrupa'daki emekliler gidiyor ama biz gidemiyoruz işte" dedi.

Başka bir emekli ise "Tatile gidemiyoruz efendim, yok para yok. Hiçbir yere gidemiyoruz evden çıkıp çarşıya geliyoruz, geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.