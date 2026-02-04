Emeklilerin maaş farkı bugün yatıyor: Kim, ne zaman alabilecek?

En düşük emekli aylığı geçen ay Meclis'te kabul edilen teklifinin ardından 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin uzaması nedeniyle 20 bin TL ve altında alan emeklilerin maaşları eksik yatırıldı.

4 milyonu aşkın emekliye 16 bin 881 lira yatırıırken 5 milyona yakın 20 bin TL ve altında maaş alan emekliler de yine maaşlarını eksik aldılar. Ancak SGK'nin geçen günlerde yaptığı duyuruya göre maaş farkları bugün ödenecek.

SGK tarafından yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında emeklilere yaklaşık 11,4 milyar TL tutarında fark ödemesi yapılacağı belirtildi. Fark ödemeleri, emeklilerin gelir ya da aylık aldıkları banka şubeleri veya PTT üzerinden tahsil edilebilecek.

Yetkililer, uygulamanın 2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olduğunu vurgularken, ödemelerin herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak yapılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamaya göre tahsis numarası fark etmeksizin ocak ayında 20 bin liranın altında yatırılan SSK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri bugün fark ödemelerini banka veya PTT şubesinden çekebilecek.