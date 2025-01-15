Emeklilerin sefaleti derinleşiyor: Başkent’te 60 bin emekli yardıma muhtaç

2025 yılında da sefalet ücretine mahkum edilen emekliler, Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin arasında yer aldı.

Düşük emekli aylıklarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışan emeklilerin aylıklarına yalnızca yüzde 15,7 oranında zam reva görüldü.

Zammın ardından en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 TL oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı için yayımladığı ilk sosyal yardım verisi de emeklilerin içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. ABB’nin 10 bin TL altında emekli aylığı alan yurttaşları dahil ettiği yardım programından yararlandırılan emekli sayısında çarpıcı artış kaydedildi. Veriler, ekonomik krizin altında ezilen emekli sayısının giderek arttığını ortaya koydu.

REKOR SAYIYA ULAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, “Ekonomik sorun yaşayan emeklilerin yanında olmak” amacıyla Eylül 2023’te başlatılan, “Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamına alınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı.

2023’ün eylül ayında Ankara’da ikamet eden ve 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan toplam 6 bin 100 emekli ABB’nin destek kampanyasından yararlandırıldı. Kampanyadan yararlanan emekli sayısı aylar itibarıyla katlanarak arttı. Ekim 2023’te emekli desteğinden toplam 10 bin 597 kişinin faydalandığı bildirildi. Kasım 2023’te ayında emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 15 bin 329’a Aralık 2023’te ise 18 bin 854’e yükseldi.

Artış 2024 yılında da sürdü. Buna göre, 2024’ün ilk ayında toplam 22 bin 567 emekli ABB’nin desteğinden faydalanırken 2024 yılı sonu itibarıyla sayı, 60 bine dayandı. ABB kaynakları, Aralık 2024 ile Ocak 2025 döneminde toplam 59 bin 733 emekliye destek sağlandığını açıkladı.

SAYI HER AY KATLANDI

Sefalet ücretine mahkum edilen ve ABB’nin yardımlarından yararlanan emekli sayısı bazı aylara göre şöyle sıralandı:

• Eylül 2023: 6 bin 100

• Ekim 2023: 10 bin 597

• Kasım 2023: 15 bin 329

• Aralık 2023: 18 bin 854

• Ocak 2024: 22 bin 567

• Aralık-Ocak 2025: 59 bin 733