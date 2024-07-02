Emeklilerin sesini duyun

Tüm Emeklilerin Sendikası yarın ülkenin birçok noktasında sokağa çıkacak. Resmi enflasyon oranında zammı kabul etmeyeceklerini dile getiren emekliler, “Yaşam hakkımıza saygı istiyoruz” diye konuştu.

Emek Servisi

Tüm Emeklilerin Sendikası yarın 90’a yakın noktada eş zamanlı olarak “Kapalı IMF Politikalarına Hayır” başlıklı basın açıklaması düzenleyecek. Tüm şube temsilciliklerince eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek açıklamada emeklileri yok sayarak açlık ve sefalete mahkûm eden politikalara karşı insanca bir yaşam talebi dile getirilecek.

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Mustafa Durna, iktidarın uyguladığı politikaların emeklilerin yaşam hakkına saldırı olduğunu kaydetti. “Bizi yok sayan iktidara sadece hatırlatıyoruz, önümüze sandık geldiğinde biz de onları yok sayacağız” diyen Durna, emekli aylıklarına zam yapılmadan önce elektriğe zam yapılmasına tepki gösterdi.

REFAH PAYINDAN PAY VERİLMELİ

Mevcut ekonomik açmazların özellikle metropolleri emekliler için yaşanmaz hâle getirdiğini vurgulayan Durna, şunları söyledi:

“Emeklilerin çoğu kirada oturuyor, şimdi sınırlamayı kaldırarak ev sahiplerinin kiraya istedikleri kadar zam yapabilmelerini sağladılar, serbest bıraktılar. Çarşı pazar fiyatları zaten ortada. Ekonomik kriz günden güne derinleşiyor. Hâlihazırda asgari ücretin oldukça altında olan emekli aylıklarına resmi enflasyon oranında bir zam yapılırsa 3 milyon 600 bin SSK ve BAĞKUR emeklisi hiçbir zam almamış olacak. Bu yüzden biz diyoruz ki memur emeklilerine seyyanen uygulanan zam tüm emeklilere uygulanmalıdır. Emeklilere refah payından pay verilmelidir. Hepsinden önemlisi emeklilerin yaşam hakkına saygı duyulmalıdır.”

Durna, tüm emeklileri ve emek dostlarını yarın bulundukları noktalarda gerçekleşecek basın açıklamalarına katılmaya ve emeklilerin taleplerine ses olmaya çağırdı.