Emeklilerin seyahat koşulları kötüleşiyor: Ziyaretler azaldı, konaklama süresi arttı

Emeklinin ekonomik yaşam koşullarının kötüleşmesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yurtiçi turizm verilerinde de kendisini gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan 2024 son çeyreğine ait Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, 65 yaş ve üstü kişilerin 2024'ün son çeyreğinde yaptığı seyahat sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre 1 milyon 16 binden yüzde 10 düşüşle 919 bine düştü. Öte yandan 65 yaş üstü kişilerin konakladıkları gece ortalaması ise 14.3 geceden 21.3 geceye yükseldi.

SEYAHATLERDE ÇEYREKLİK DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azalarak 11 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2024 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %8,7 artarak 66 milyon 836 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %2,3 artarak 484 milyon 141 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL olarak gerçekleşti.

YEME - İÇME HARCAMALARI İLK SIRADA

2024'ün son çeyrek verilerine göre, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %33,8 ile yeme ve içme harcamaları, %27,7 ile ulaştırma harcamaları ve %12,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

SEYAHATLERİN AMACINA GÖRE SIRALAMA

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %63,1 ile ilk sırada yer aldı. Bu çeyrekte, seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %25,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %6,5 ile "sağlık" yer aldı.



Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, %57,2 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %35,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.



Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 328 milyon 972 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.