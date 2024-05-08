'Emeklilerin sorunları araştırılsın' önerisine AKP ve MHP'den ret

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM'de Saadet Partisi'nin "hububat fiyatları", İYİ Parti'nin "emeklilerin sorunları", DEM Parti'nin "geri gönderme merkezlerindeki sorunlar" ve CHP'nin "çay üretimindeki sorunlara" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerileri üzerine konuşan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, mazot, gübre, arazi kiraları ve işçi maliyetleri gibi temel giderlerdeki artışların çiftçileri köşeye sıkıştırdığını kaydetti.

Kılıç, "Buğday hasadı beklenenden erken başladı. Çiftçiler ne kadar kazanacaklarını bilmiyor ama hükümetten ses seda yok. Bu durum çiftçilerimizi büyük bir belirsizliğe itiyor. Geçen yıl da aynı şeyi yaşadık, fiyatlar çok geç açıklandı, çiftçilerimiz hasat zamanı ne yapacaklarını şaşırdı. Her yıl aynı senaryo tekrarlanıyor ve çiftçimiz mağdur oluyor. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alamadıkça bu ülkenin tarımı da sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor" diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Türkiye'nin ilk defa AK Parti iktidarları döneminde Tarım Kanununa kavuşarak tarım gibi riske açık bir sektöre sigorta uygulaması getirildiğini söyledi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, her geçen gün artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle emeklilerin en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini kaydetti.

Hükümetin haksız ve adaletsiz tutumu yüzünden 16 milyon emeklinin büyük bir kısmının 10 bin liranın altında maaş aldığını dile getiren Kocamaz, "Emekli maaşları hem açlık sınırının hem de yoksulluk sınırının altında kalmıştır. 2018 yılında emekliler maaşıyla 8 gram altın alabilirken, bugün 10 bin liralık maaşıyla neredeyse 4 gram altın bile alamaz hale gelmiştir" dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye milyonlarca mültecinin geldiğini söyledi.

Türkiye'de bazı çevrelerin mültecilere düşmanlık konusunda birbiriyle yarıştığını dile getiren Altın, "Herhalde bu nedenle olsa ki geri gönderme merkezleri mülteciler için bir işkence merkezine, hukukun gözetilmediği bir kara deliğe dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise Karadeniz Bölgesi'ndeki çay üreticilerinin girdi maliyetleri nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtti.

Çay Kanunu'nun yeniden revize edilmesi için kanun teklifi verdiklerini ancak iktidarın bu teklifi reddettiğini aktaran Ocaklı, "Son beş yılda petrol fiyatları 7 kat artmış, yaşam giderleri 14 kat artmış ama çayın artışı 4 katta sınırlı kalmış. Dünyada yaş çay fiyatının en düşük olduğu ülkelerden biri olduk. Çay üreticisini eziyorsunuz, çay üreticisi bu durumdan çok rahatsız" dedi.

AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da AKP iktidarlarından önceki yılların çay üreticilerinin en zor yılları olduğunu, AKP'nin iktidara gelmesiyle çay üreticilerinin altın yıllarını yaşadığını, bir çay üreticisi olarak bunun en yakın şahidi olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.