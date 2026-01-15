Emeklilerin tepki gösterdiği teklif Meclis'te: Büyümenin refahı emekliye aktarılıyormuş!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP’li Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını ileri sürdü.

Teklifle, aday memurların güvencesi üzerine düzenleme öngördüklerini ifade eden Gülsoy, "memuriyetle bağdaşmayacak durumlar" ifadesindeki belirsizliği ortadan kaldırdıklarını savundu.

AKP'Lİ VEKİLDEN TUHAF SÖZLER

Gülsoy, teklife dair şunları söyledi:

AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy

“2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır.”

CHP’DEN PROTESTO

Komisyon'da daha sonra kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Öte yandan toplantı öncesinde CHP'li milletvekilleri, yanlarında getirdikleri tabut maketi ve tencereyle protesto yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Emeklinin tabutuna son çiviyi birazdan AK Parti milletvekilleri çakacak. Bu çekici AK Parti milletvekillerine vereceğiz. Bu tencerede ise et, tavuk yok. Taş var, dert var” dedi.