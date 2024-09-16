Emeklilerin uygun fiyatlı çay evi özelleştirilecek

Seçimden önce Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçimin ardından aylar geçmesine rağmen bu vaadini yerine getirmezken emeklilerin ucuz çay içtiği çay evini özelleştirme kararı aldı. Bu karar emeklilerin tepkisine yol açtı.

Sivas Belediyesi çoğunlukla emekli vatandaşların buluşma noktası haline gelen ‘Tarihi Kent Meydan Çay Evi'ni zarar ettiği gerekçesiyle kiraya vermek için düğmeye bastı. Piyasaya göre uygun fiyatlı olduğu için emekli vatandaşların gözdesi haline gelmiş bu mekân 27 Eylül Cuma günü açık arttırma usulüyle kiraya verilecek. Seçimden önce de Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un çay evini 5 yıllığına kiraya vermek istemesi ise yurttaşlarca tepkiyle karşılandı. Yurttaşlar buranın özelleştirilmesi dâhilinde fiyatların artacağını söyledi.

Belediye adına halka hizmet ettirilmesinin daha uygun olacağını belirten Muhittin Kar, “Özelleşen yerleri görüyoruz fiyatlar artıyor, vatandaşlar mağdur oluyor. Bence özelleştirilmemeli. Emekliler kötü etkilenecek. Geldikleri bir yer burasıydı artık burada olmayacak. Artık gelseler de açık alanda oturacaklar. Belediyenin imkânları halka hizmet için olmalı. Kar ikinci planda olmalı. Bu nedenle bu tesisleri kapatmak özelleştirmek yerine vatandaşın yanında olmak adına bu tip yerleri daha da artırmaları lazım” dedi.