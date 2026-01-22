Emeklilerin zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı.

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemeleri yarın hesaplarına yatırılacak.

Işıkhan’ın açıkladığı verilere göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında maaş alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplamda 19,1 milyar liralık fark ödemesi yapılacak. Bu çerçevede, aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira tutarında emekli ikramiyesi farkı ödenecek.

Harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 hak sahibine ise 2025 yılına ilişkin toplam 1,8 milyar lira ek ödeme gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemeler, aylıkların alındığı banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edilebilecek.