Emeklilerin zam tepkisi sürüyor: "Emeklileri yaşlı, cahil görüyorlarsa her şeyin farkındayız"

Emekliler, yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamma tepki göstermeye devam ediyor. Memur emeklisi Selahaddin Savaş tepkisini "Bu hükümet hiç düşünmüyor mu bana bunlar oy verdi, ben niye bindiğim dalı kesiyorum. Emeklileri yaşlı, cahil, bunak diye görüyorlarsa biz her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız” sözleriyle dile getirdi. Emekli Turgut Abbas ise "Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım, gasp mı edelim? Biz seni seçtik diye bu kadar mı zulüm olur" diye konuştu.

Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin maaşlarına, yılın ikinci 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapıldı.

Türkiye'nin birçok şehrinde yapılan eylemlerle emekli aylıklarına yapılan zam protesto edilirken; Ankara Ulus Meydanı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler de aylık ücretlerine yapılan zam oranına tepki gösterdi. DİSK'e bağlı Emekli-Sen'e üye olan emekli Ayten Belge, emekli aylıklarının en az 15 bin lira olmasını istedi.

Belge, “Ben de gelip Emekli-Sen’e katıldım. Maaşlarımız az, bütün yiyeceklere çok zam geliyor ve ben kiradayım. 7 bin 500 lira alıyorum. Bu durumda valizimi de aldım çünkü buraları terk etmeye çalışıyoruz, kiralar çok pahalı. Doğuluyum Doğu'ya doğru gideceğim" dedi. "Devlete sesleniyorum, maaşımız çoğalsın, vekillerin başkanların maaşları çoğalacağına bizim maaşımız çoğalsın" diyen Belge, "En az maaş 15 bin lira olsun rica ediyorum, 7 bin 500 olduğu için 15 bin liraya razıyım. Lütfen arttırın yoksa köyümüze döneriz, üç tane öğrenci okutuyorum. Önceden yoksul insanlara yardım edebiliyordum, eskiden 1 ekmek alıyorduk şimdi yarım ekmek alıyoruz. Bir ekmek alıyoruz, iki gün bölüşüyoruz. Hayat şartları çok zor" diye konuştu.

"BİZİ ÖTEKİLEŞTİRİYORLAR"

Selahaddin Savaş isimli bir memur emeklisi ise, iktidara tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Ben memur emeklisiyim, bu memur emeklileri inim inim inliyor. Son yapılan seyyanen zamda da çok adaletsizlik oldu. Ben lisans mezunuyum, en az maaş alanlarla eş duruma geldik. 9-10 senedir memur emeklisiyim, bu kadar da olmaz. Bizi adam yerine koymuyorlar, ötekileştiriyorlar. Emeklileri herhalde bunak, yaşlı, çabuk unutur diye önemsemiyorlar ki memura yüzde 86 zam verirken memur emeklilerine yüzde 25 zam verdiler. Biz aynı bakkala gidiyoruz, aynı markete gidiyoruz, aynı benzinliğe gidiyoruz. Memura süt alırken 50 lira derken bana 30 lira mı diyor. Onlar benzin ve mazot alırken 35- 36 liraya alırken bana 16- 17 mi diyor, yok aynı. Şartlarımız aynı, aynı ülkede yaşıyoruz. Buna rağmen emekliyi yerin dibine batırdılar, bu kadar olur mu? Gerçekten emekliler burnundan soluyor, emekliler tarihinde bu kadar inlemedi"

Devlet büyüklerine sesleniyorum; bu adaletsizliği bitirsinler. Oy veren memur emeklileri, tüm emekliler. Emeklileri düşünmeyip ötekileştirenler onlar. Emekliler öfkesini burnundan soluyor. Bu hükümete oy verip de şu an 'ellerim kırılsın niye oy verdim' diyenler var. Emeklileri yaşlı, cahil, bunak diye görüyorlarsa biz cahil de değiliz yaşlı da değiliz, bunak da değiliz. Her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız.”

"BİZ SENİ SEÇTİK DİYE BU KADAR MI ZULÜM OLUR”

Turgut Abbas isimli başka bir emekli ise şöyle konuştu:

"12 senedir emekliyim, aldığım para 7 bin 600 lira. Kira kaç lira? 9 bin lira. Geriye ne kalacak? Benim oğlum var, çocuğum var. Vergiler benden veriliyor, iş adamları vergi vermiyor. Niye vermiyor? Arkadaşı... Olmaz öyle şey, haksızlık olur. Herkes vatanını, dinini seviyor. Kimsenin kuşkusu yok ama açım, aç. Yakayım mı kendimi? Gidip Meclis'te kendimi yakmayı düşündüm. Bu kadar mı zulüm olur? Bizi neden sevmiyorlar, biz ne yaptık? 35 sene vergi verdim. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım, gasp mı edelim? Biz seni seçtik diye bu kadar mı zulüm olur."