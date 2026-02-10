Emeklilik hayal, mesaiye devam

Emekli aylıklarında yaşanan ciddi gerileme dolayısıyla 60 ve üzeri yaştaki yurttaşlar ya çalışmaya devam ediyor ya da yeniden iş arayışına geçiyor. Geçim krizi koşullarında emeklilerin sorunları giderek derinleşiyor.

En düşük emekli aylığının açlık sınırının ve asgari ücretin altında 20 bin lira olarak belirlendiği Ocak ayında ileri yaştaki yurttaşların iş arayışları arttı.

Yasal olarak emeklilik çağına gelen 60 ve üzeri yaş grubundaki yurttaşlar, İŞKUR üzerinden iş arayışını sürdürüyor. Aralık ayında 35 bin 565 olan İŞKUR’a kayıtlı 60 yaş ve üzeri işsiz sayısı, 427 kişi artarak Ocak ayında 36 bin 83’e çıktı. 2025'in Ocak ayında 30 bin 991 olan bu yaş grubundaki iş arayanların sayısı bir yılda yüzde 16,4 artış gösterdi.

Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı artarken kurum aracılığıyla işe yerleştirilen 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısında da artış yaşandı. Ocak ayında bu yaş grubundaki bin 575 kişi işe yerleştirildi.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkati çekti. 2025’in Ocak-Aralık döneminde toplam 11 bin 649 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların 6 bin 365’i ödenekten faydalanabildi. Bir önceki yılın aynı döneminde 60 yaş ve üzeri 9 bin 212 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş, bunlardan 5 bin 99’u ödenekten faydalanabilmişti.

1,7 MİLYON KAYIT DIŞI ÇALIŞAN

Öte yandan SGK’nin aktif sigortalılar arasında göstermediği, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı ise Kasım 2025 itibarıyla 2 milyon 160 bin kişiye ulaştı. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 18’i SGK’ye kayıtlı olarak ücretle bir işverenin yanında çalışıyor.

Ancak kayıt dışı ve güvencesiz işlerde çalışan 60 yaş ve üzeri yurttaşların sayısı endişe verici düzeye ulaştı. TÜİK’in 2025’in üçüncü çeyrek işgücü verilerine göre 60 yaş ve üzeri 1 milyon 761 bin kişi kayıt dışı olarak istihdam ediliyor.