Emeklilik için son hafta: Borçlanma tutarları değişiyor

2026’da uygulanacak asgari ücret net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak açıklandı.

Bunun ardından dışarıdan emeklilik için yeni borçlanma tutarları da belli oldu.

Borçlanma prim oranı 2025’te yüzde 32’ydi. 5 Aralık’ta kabul edilip 19 Aralık’ta kabul edilen torba kanunla birlikte bu oran yüzde 45’e çıkarıldı. Doğum borçlanması ise bunun dışında tutuldu.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

Doğum borçlanmasında prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 32’sine göre hesaplanıyor.

En düşük doğum borçlanması tutarı günlük 352, aylık 10 bin 569 lira olacak.

En yüksek doğum borçlanma tutarıysa günlük 2 bin 642, aylık 79 bin 260 lira olacak.

Doğum borçlanması bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için 2 bin 160 gün üzerinden yapılıyor.

En düşük borçlanma tutarına göre bir çocuk için (720 gün üzerinden) 253 bin 440 lira, iki çocuk için (1440 gün üzerinden) 506 bin 880 lira TL, üç çocuk için (2 bin 160 gün üzerinden) 760 bin 320 lira ödenecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

Askerlik borçlanmasındaysa prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 45’ine göre hesaplanıyor. Bu, askerlik borçlanmasının, doğum borçlanmasından daha fazla artacağı anlamına geliyor.

Bu kalemde en düşük borçlanma tutarı günlük 495, aylık 14 bin 863 lira olacak.

En yüksek borçlanma tutarıysa günlük 3 bin 715, aylık 111 bin 450 lira olacak.

Borçlanma oranının (biri yüzde 32, diğeri yüzde 45) farklı olmasının nedeni Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iki kalemi hukuki ve mali anlamda farklı statüde değerlendirmesi.

Askerlik borçlanmasını 2025’te yapanlar bir gün için 277,39 lira ödüyor. Bu en düşük tutar.

EMEKLİLİK BORÇLANMALARINI KİM YAPIYOR?

Emeklilik borçlanmaları e-Devlet ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurularak yapılıyor. Borçlanabilenler şöyle:

· Erler

· Doğumdan sonra çalışamayan sigortalı kadınlar

· Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan sigortalı kadınlar

· Askerliğini yedek subay olarak yapmak için okula gidenler

· Yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetleri, çarşı ve mahalle bekçileri

· Vakıflara ait camilerin imam hatip ve müezzinliğini yapanlar

· Stajyer avukatlar

· Serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreler

· Tıpta uzmanlık eğitimi ve doktora öğrenimi görenler

· Fahri asistanlık yapan tıp doktorları

· Seçimde aday olmak için istifa eden sağlık çalışanları

· Serbest meslek için Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personeli