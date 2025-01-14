Emeklilik reform planına karşı genel grev ve eylem

Belçika’da emeklilik reformu planını protesto etmek için eğitim, ulaştırma, ceza infaz ve temizlik gibi sektörlerde çalışan binlerce kişi greve gitti. Kurulacak yeni hükümetin emeklilik haklarında kesinti başta olmak üzere uygulayacağı kemer sıkma politikalarına isyan eden emekçiler grev kapsamında başkent Brüksel’deki Albertine Meydanı’nda bir araya geldi.

Kemer sıkma politikalarına karşı sloganlar atan göstericiler, "Emeklilik maaşlarımızdan elinizi çekin", "Emekliliğime dokunmayın", "Daha adil bir toplum için makul emeklilik maaşları istiyoruz" yazılı afişler açtı. Sendika temsilcileri, yeni hükümetin ekonomik önlemlerine ve emeklilik haklarında kesinti yapma planını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Emeklilik reformu planını protesto etmek için eğitim, ulaştırma, ceza infaz ve temizlik gibi sektörlerde çalışan binlerce kişi greve de gitti.

Belçika’da haziranda yapılan seçimin ardından 200 günü aşkın süredir devam eden hükümet kurma çalışmaları çeşitli kemer sıkma politikalarını içeren reform planı etrafında sürüyor. Söz konusu reform ile çalışanların sosyal hakları budanacak, esnek çalışma adı altında güvencesizlik dayatılacak, maaşlarda kesintiler yapılacak.