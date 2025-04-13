Emeklilik yaşı sefalet çağı oldu

İşsizlik, toplumun her kesimi için en önemli sorunların başında geliyor.

Son yıllarda emeklilerin aylık gelirlerindeki önemli düşüş nedeniyle iş kuyruğundaki ileri yaştaki yurttaşlar daha fazla dikkat çekmeye başladı. İşsizler verileri içerisinde ileri yaştaki yurttaşlarının sayısında artış yaşandı.

Yasal olarak emeklilik çağına gelen 60 ve üzeri yaş grubundaki yurttaşlar ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. İlerlemiş yaşlarına rağmen İŞKUR kapısında bekliyor. En yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 30 bin 367’sini 60 yaş ve üzerindeki işsizler oluşturdu. Bu sayı geçen yılın Mart ayında 28 bin 510 kişiydi.

İŞE YERLEŞME ZORLAŞTI

Kuruma kayıtlı toplam işsiz sayısı Mart 2024’te 2 milyon 334 kişiyken bu yıl Mart ayında 2 milyon 169 kişiye geriledi. Ancak aynı dönemde 60 yaş ve üzerindekilerde kayıtlı işsiz sayısı bin 857 kişi arttı.

Ocak-Mart döneminde 60 ve üzeri yaştaki 3 bin 640 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yılın Ocak-Mart dönemine ileri yaştaki 3 bin 63 yurttaş işe yerleştirilmişti. İşe yerleştirilenlerin yüzde 84’ünü erkekler oluşturdu.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekti. Ocak-Mart döneminde 60 yaş üstü 2 bin 338 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 56’sı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı. Geçen yıl işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 2 bin kişiydi.

100 YAŞLININ 17’Sİ İŞTE

SGK’nin aktif sigortalılar arasında göstermediği, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı ise Ocak ayı itibarıyla 2 milyon 96 bine ulaştı. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17’si SGK’ye kayıtlı olarak bir işverenin yanında çalışıyor.