Emeklilikte tek günle değişen ne: 2025’le 2026 arasındaki fark nedir?

Meclis’te bekleyen düzenlemelerin ardından yılın sonu yaklaştıkça emekli olacaklar için de bir telaşı başladı. 2025 ya da 2026’da emekli olmak arasında ciddi fark bulunuyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un Dünya gazetesindeki yazısına göre EYT düzenlemesi ile emeklilik sistemi yeni bir döneme gir­di. Yaş şartı kaldı­rılarak sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayanların emeklilik başvurusu yapabil­melerine imkân tanındı. Ara­dan geçen iki buçuk yıl içeri­sinde bu düzenlemenin etki­leri sayısal olarak ortaya çıktı.

DEĞİŞEN NE OLACAK?

31 Aralık 2025’ten önce ya da 1 Ocak 2026’dan sonra emekli olacaklar arasındaki farkın şöyle olması öngörülüyor:

-Emekli aylıkları; enflasyon oranı, büyüme verileri ve ka­zanç güncelleme katsayısı­na göre hesaplanmaktadır. Bu katsayı yılına göre farklılaşabilmekte ve bağlanacak emek­li aylığının seviyesini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, 2025 veya 2026 yılında emek­lilik başvurusunda bulunma­nın başlangıç aylığı üzerin­de farklı sonuçlar doğurması mümkün.

-Kıdem tazminatı tavanı, brüt asgari ücrete bağlı olarak belirlenmektedir. 2026 yılın­da asgari ücrette yapılacak ar­tış, kıdem tazminatı tutarını yükseltebilir. Emeklilik kara­rında yalnızca aylık değil, kı­dem tazminatı unsuru da dik­kate alınmalıdır.

-Diğer borçlanmaların ora­nı %32’den %45’e yükselecek­tir. (Doğum borçlanması ha­riç)

-Bu artış oransal olarak yak­laşık %40,6 seviyesindedir.

-BAĞ-KUR ihya oranı %34,5’ten %45’e çıkarılacak­tır.

-Bu artış oransal olarak yak­laşık %30,4 seviyesindedir.

Borçlanma tutarları brüt as­gari ücret üzerinden hesap­landığı için, asgari ücrete ya­pılacak zam bu oranların ma­li etkisini daha da artıracaktır.

Asgari ücrete %20 zam se­naryosunda:

-%32 - %45 borçlanma ora­nıyla birleştiğinde toplam ar­tış etkisi yaklaşık %68

-%34,5 - %45 BAĞ-KUR ih­ya oranı ile birleştiğinde top­lam artış etkisi yaklaşık %60

Asgari ücrete %30 zam se­naryosunda:

-%32 - %45 birleştiğinde toplam artış etkisi yaklaşık %82

-%34,5- %45 birleştiğin­de toplam artış etkisi yaklaşık %70

Bu veriler, borçlanma yap­mayı düşünen sigortalıların maliyet hesaplarını farklı se­naryolarla değerlendirmeleri gerektiğini göstermektedir.