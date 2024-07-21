Emeklinin aldığı pay iyice eriyor

İktidarın, “Bütçeye yük” olarak tanımladığı emekli ücretlerindeki oyun, resmi verilerle açığa çıktı. Emekli ücretlerine yapılan zamma karşın Türkiye’deki emeklilerin GSMH’den aldığı payın yüzde 26 azaldığı belirlendi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in, “Emeklilik sistemine yük” olarak tanımladığı emekli aylıklarına yapılan zamma karşın emeklilerin Gayri Safi Milli Hasıla’dan aldığı payın azaldığı tespit edildi. Türkiye’de 2020 yılında sayıları 13 milyon 264 bin olan emekli yurttaşlara ödenen aylığın GSMH’ye oranının yüzde 6,9 olduğu, EYT’liler ile sayıları artan emeklilerin 2023 yılında aldıkları toplam ücretin GSMH’ye oranının ise yüzde 5,3’e gerilediği öğrenildi. Emeklilere ödenen ücretin GSMH içindeki payının yüzde 26 oranında erdiğine dikkati çeken CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “İktidar, ekonomik krizin faturasını kök maaş oyunu ile açlığa mahkum ettiği emeklilerimize kesmeyi bıraksın” dedi.

Resmi verilere göre, 2023 yılında bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 849 milyon TL transfer yapıldı. SGK’ye yapılan transferin GSMH’ye oranı 2023 yılında yüzde 3,23 oldu. Bütçeden SGK’ye yapılan bütçe transferinin GSMH’ye oranı 2022 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla kayıtlara, yüzde 2,59 ve yüzde 3,48 olarak geçti. CHP’li Bakırlıoğlu, 2014 ve 2023 yıllarını da kapsayan on yıllık dönemde emekli aylığı ödemelerinin GSYH’ye oranının ortalamasının da 6,1 olduğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, EYT’nin yasalaştığı 2023 yılındaki oranın ise ortalamanın altında olduğuna dikkati çekti. Buna göre, EYT ile birlikte artan emekli sayısına karşın emekli aylıkları toplamının GSYH’ye oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. 2023 yılında Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin Merkez Bankası’na yüklediği zararın 833 milyar TL olduğunu anımsatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“KKM’nin sadece 2023 yılında yol açtığı zarar yaklaşık 900 milyar TL. Bu tutar emekli için SGK’ye aktarılan bütçe transferinden fazla. İktidar, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkartırken ‘Emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı’ talebimizi bütçe ve SGK’ya yük olacağı gerekçesiyle reddetmişti. Oysa rakamlar bize EYT Yasası çıkmasına, emekli sayısının artmasına rağmen emeklilerin milli gelirden aldığı payın ve SGK’nin bütçeye olan yükünün azaldığını gösteriyor.”

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ

Eurostat’ın 2021 verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa’da İrlanda’dan sonra milli gelirden en az emekli ödemesi yapan ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte de kök maaşa zam oyunu ile sefalete mahkum edilen emekliler, şimdilerde ise açlık sınırının 19 bin TL olmasına rağmen 12 bin 500 TL ile açlıkla sınanıyor. Çalışırken alınan maaş ile emekli aylığı arasındaki makas iyice açılırken emeklilerimizin bu maaşlarla yaşama şansı görünmüyor. İktidar kendi şatafatı, lüksü için bütçeden harcama yapmaktan çekinmezken sıra emekliye gelince, ‘Bütçe yok’ diyor. Rakamlar yalan söylemez, milyonlarca emeklinin aklıyla oynamayın.”