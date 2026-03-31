Emeklinin hali harap

Sinop’ta yaşayan emekli yurttaşlar, artan kiralar ve maliyetler nedeniyle aylıklarının yetmediğini dile getirdi. Aziz Türk adlı yurttaş, “Emeklinin maaşı ancak 1 hafta yeter. Mazot olmuş 80 lira. Emekli nasıl geçinecek? Hiç geliri olmayan nasıl geçinecek? Ev fiyatları almış gidiyor. Emekliyi düşünen yok ki. Emekli her zaman için mağdur ve zavallı. Emekli açlıktan geberir. Anca makarnaya devam. Bu şekilde seçime kadar gideceğiz” dedi.

“İŞİMİZ BİTMİŞ”

Murat Dülgel adlı emekli de aylığın en fazla 1 hafta, 10 gün yeteceğini söyleyerek, "Kiramız da var. Aldığımız 20 bin lira para. Bir simit önceden kaç paraydı, şimdi 25 lira. Emeklinin işi bitmiş, atılmış çöpe” diye konuştu.

Nesrin Ulukan ise emeklinin büyük şehirlerde hiç geçinemeyeceğini belirterek, "Hele kira veriyorsa çok büyük sorun. Kiraya yetmiyor emeklinin maaşı. Bunun sebebi hükümet politikası. Emeklileri öldürmeye çalışıyorlar” dedi. Nurol Özusta isimli kent sakini ise, “Halk pazarına gidelim. Elmayı, armudu, pırasayı yerden topluyorlar. Çöp konteynerlerini gece gezin, kameraları koyun; bakın kimler çöp konteynerinden meyve, sebze topluyor" ifadelerini kullandı.

KÖYE GİTMEK BİLE ZOR

Nazmi Şimşek ise geçinip geçinemediğine değinirken, şunları söyledi: “TÜİK’e göre mi, hissettiğimiz enflasyona göre mi, ENAG’a göre mi ya da enflasyon analizleri yapan diğer kuruluşlara göre mi? Hangisine göre geçineceğiz? Baktığımızda bir emekli maaşı dört depo mazot alıyor. Eskiden köyümüze rahat rahat gidebiliyorduk. Şimdi köyümüze bile gitmek sıkıntı oldu. Gerçekten normal şartlarda emekli maaşının en az iki katı olması gerekiyor ki vatandaş biraz rahatlayabilsin. Bir de maalesef İran, İsrail, Amerika savaşı ortalığı daha da öngörülmez bir şekle getirdi. Ülkemizin durumu bu.”