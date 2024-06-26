Emeklinin isteği gerçek enflasyona göre zam

Birleşik Emekliler Sendikası, emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde protesto etti. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, "Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan emeklilerin uzun yıllar çalışarak, primlerini ödeyerek hak kazandığı emeklilik nedeni ile aldıkları maaş asgari ücretin dahi çok altındadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük emekli aylığına sahip 2’nci ülkedir" ifadelerini kullandı.

Lüle sözlerini şöyle sürdürdü: "Oysaki 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken işçi emekli aylığı 276 TL idi. Bugün ise emekli kök aylığı asgari ücretin yarısı kadar dahi değildir. Emekli maaşı zamları TÜİK’in belirlediği yıllık enflasyon verisinin 6 aylık dilimi baz alınarak belirlenmektedir. TÜİK’in belirlemiş olduğu bu veriler gerçek enflasyon değerlerine, gerçek piyasa koşullarına orta ve düşük gelirli çalışanların tükettiği mal ve hizmetlere göre yapılmalıdır. Temmuz zammının gerçekçi oranlarda yapılmasını, en düşük emekli aylığının asgari ücret oranına yükseltilmesini talep ediyoruz."