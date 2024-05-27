Emeklinin öfkesi Ankara’ya sığmadı

Ülkenin dört bir yanında emekliler CHP’nin çağrısıyla Ankara’da bir araya gelerek insanlık dışı aylıklara isyan etti. CHP Lideri Özel iktidara seslendi: IMF’nin hayaleti aramızda. Elinizi emeklinin, yoksulun cebinden çekin.

Mustafa BİLDİRCİN

Açlık sınırının, en düşük kira bedelinin, aylık zaruri yiyecek ihtiyacının dahi altında bir aylıkla yaşamaya değil adeta ölüme mahkum edilen binlerce emekli dün Ankara’dan seslendi: “Bizi bu duruma getirenleri affetmeyeceğiz.”

Türkiye’nin 81 ilinden CHP’nin çağrısıyla Ankara’ya gelen emekliler, erken saatlerden itibaren Tandoğan meydanını doldurdu. Sık sık, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitinge katılarak emeklilere destek verdi.

Miting meydanına kurulan sahneye, “Onurlu yaşam, hakça paylaşım” yazan pankart asıldı. Mitinge emeklilerin yanı sıra, dul ve yetim aylığıyla yaşamını sürdürmeye çalışanlar, iş göremezlik geliriyle yaşamaya çalışanlar, staj mağdurları ve tazminat mağdurları subay ve astsubaylar da katıldı. Katılımcılar alanı doldurdu.

‘BİZ MÜCADELEDEN EMEKLİ OLMADIK’

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise “Ömrümüzü tarlalarda, dersliklerde, madenlerde harcadık. İnsan onuruna yaraşan bir emeklilik istiyoruz. Demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmadık. Bir koca ülkeyi yiyip doymayanlara karşı alanlardayız. Buzdolabımız, market poşetlerimiz boş. Buna karşılık öfkemiz büyüyor, sesimiz gürleşiyor.”

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise “Bu iktidar 84 yaşındaki vatandaşa iş arattırır durumda. Emekliler açız diyor, iktidar PTT kargo diyor. Emekliler bu maaşlarla geçinilmez diyor, iktidar KYK yurtları diyor. Bunlar halktan o kadar korkmuşlar ki gitmeleri gerekiyor.”

‘KIRMIZI KART GÖSTERECEĞİZ’

Türkiye Emekliler ve EYT’liler Birliği adına konuşan Selman Hür, “Yolsuzluk ve talanı meşrulaştıran iktidar, ekonomik krizin mali yükünü ücretlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan emeklilere yıkmaktadır. Bu iktidara 31 Mart’ta sarı kart gösterdik, ileriki günlerde kırmızı kart göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sahneye çıkan emekli Aynur Teke “Rahmetli babamdan kalan 4 bin TL ile yaşamaya çalışıyorum. Bu yaştan sonra evlattan, aileden, çevreden para bekliyorum. Bizi yönetenlerin başladı dik mi? Vicdanları rahat mı?” diye seslendi.

CHP Lideri Özgür Özel ise emeklilerin yoğun alkışları arasında sahneye çıktı. Konuşmasına, “Ömrünü ülkeye adayan, yıllarca alın teki döken” emeklileri selamlayarak başlayan Özel’in konuşmasından satır başları:

Bu maaşa mahkum edenlere yazıklar olsun: Bu iktidar, 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. 1 Ocak’ta verilecek maaşı en düşük emekli maaşını 10 bin TL olarak belirledi. Alman Başbakanı ile konuşuyorum, Türkiye’de emekli maaşı 270 Euro diyorum, ‘2 bin 700 olmasın’ diyor. Yanlış tercüme zannediliyor. Sizleri bu ücrete mahkum edenlere yazıklar olsun.

Ev alınıyordu motosiklete düştü: Eskiden emekli olduklarında ev alabiliyorlardı emekli ikramiyesi ile. Şimdi bu bir motosiklet parası kadar emekli ikramiyesi verenlere yazıklar olsun.

Dokunmasalar 26 bin TL olacaktı: Emekli açım diyor, bu ‘Git KYK yurdunda tatil yap’ diyor. Emekli tatil değil kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde. Verdiğiniz parayla ev kirası verirsen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Sizinle hiç uğraşmasa 26 bin TL emekli maaşı alacaktınız. Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 10 bin TL ile 2,5 çeyrek altın alınmıyor.31 Mart’ta hesap sordunuz, sesiniz duymazlarsa hesabın büyüğünü ilk sandıkta soracaksınız.

Başımızdaki gulyabaniyi alın: Emeklilerin toplam aylıkları milli gelirin sadece yüzde 5’i. Her türlü ekonomik krizde, her türlü kemer sıkmada herkesin aklına emekliler geliyor, emekçiler, yoksullar, garibanlar geliyor. Güya IMF ile çalışmıyorlar. Başımızda bir gulyabani var. IMF değil ama IMF’nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek, beni dinle. Bu gulyabanini al, Saray’a götür.

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BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI

CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye seslenerek, emeklilerin sorunlarının çözümüne yönelik bazı taleplerini şöyle sıraladı:

• En düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamaması için düzenleme yapılmalı.

• Prim güncelleme katsayısı, hakkaniyetli ölçüde artırılmalı.

• Emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları geri çekilmeli.

• Bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.

• Emeklilerin ilaç katkı payları düşürülmeli

• Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilmemeli.

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EMEKLİLER NE DEDİ?

Özer Demir: Emekliyim ama ne iş denk gelirse çalışıyorum, yetmiyor. Aydın Çine Barajı’nda 24 saat çalıştığım zamanlar oldu. Maaşımızın bugün 25-26 bin lira olması gerekiyor.

Osman Durmaz: Vermiş olduğu sadaka ücreti kabul etmiyoruz. En az asgari ücretin bir buçuk katıydı emekli maaşlarımız, şu an o da yok.

Levent Balkış: Siyasi iktidar bize katı atık muamelesi yaptı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücretin altında maaş aldı emekli. Bilsinler ki emekli özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olmayacak.