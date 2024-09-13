Emeklinin parası dijitalde ezildi: Site ve uygulamaya 3,6 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2024 yılı, “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi, emekliler için bir web sitesi ve mobil uygulama hazırlandı.

Milyonlarca emekli, 12 bin 500 TL ile yaşamını sürdürmeye çalışırken emekliler için oluşturulan, “emekliler.gov” internet sitesindeki öneriler, “Sefalet aylığına mahkum edilen emekliler ile alay ediliyor” yorumlarına neden oldu.

1 MİLYON 685 BİN 500 TL’LİK ANLAŞMA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın (SGK), “Emekliler Yılı Web Sayfası Otomasyonu Projesi” için 1,5 milyon TL'den fazla para harcadığı belirlendi. Alakazam Reklam isimli şirket ile “emekliler.gov” internet sitesinin otomasyonu için 1 milyon 685 bin 500 TL’lik anlaşma yapıldı.

Emeklilere yönelik mobil uygulama hazırlanması için ise A4 Network isimli şirket ile 1 milyon 928 bin 500 TL’ye el sıkışıldı. Başkanlığın emeklilere yönelik internet sitesi ve mobil uygulama için harcadığı toplam para, 3 milyon 641 bin 111 TL olarak kayıtlara geçti.

Toplam 3,6 milyon TL’nin, 298 bin emeklinin 12 bin 500 TL’lik emekli aylığına karşılık geldiği hesaplandı.

“emekliler.gov” adlı internet sitesinde emeklilere yönelik öneriler ise sıralandı:

• Yeni hobiler edinin, kitap okuyun, yeni bir müzik aleti çalın.

• Stresle başa çıkmak için meditasyon ve yoga yapın.