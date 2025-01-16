Emeklinin refah payı 25 kuruş

CHP Ekonomi takımı turizmde önemli bir potansiyele sahip olan Muğla’da emek, meslek örgütü temsilcileri ve turizm, ticaret odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, kent ekonomisi bileşenlerinin sorun, talep ve çözüm önerilerinin ekonomi programı hazırlanmasındaki önemine vurgu yapıldı.

Toplantıların ardından partinin il binasında yapılan basın açıklamasında geçim sorunlarının toplumun esas gündemi olduğu belirtildi. Basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, iktidarın ekonomik sorunlara ilişkin bir yol haritasının olmadığına dikkat çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Enflasyon düştükçe alım gücü artacak’ açıklamasına değinen Karatepe, “Bugün 100 TL fiyatı olan bir ürünün fiyatı eğer bu sene içerisinde enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse yıl sonu 130 lira olacak. 2024 için yüzde 45 enflasyonu dikkate alırsak enflasyon düşmesi anlamına gelecektir. Ama 100 liralık bir ürünün 130 liraya çıktığı gerçeğini ortadan kaldırmayacak. 22 bin TL olan asgari ücret değişmeyeceğine göre 100 liradan 130 liraya çıkacak olan bir fiyat daha erişilebilir hale nasıl gelecek?” diye sordu.

“Sizin yönetiminiz vatandaşa yönelik ne kadar cimri davrandığını en düşük emekli aylığı rakamından net bir biçimde görüyoruz” diyen Karatepe, “2024 yılı sonunda 12 bin 500 TL olan emekli aylığı 14bin 469 TL oluyor. 12 bin 500 lira son 6 ayda ortaya çıkan yüzde 15,75’lik enflasyon oranıyla 14 bin 468 lira 75 kuruş oluyor. Yani refah payı olarak Erdoğan’ın emeklilere reva gördüğü rakam 25 kuruş. 25 kuruşu sizin refahını artıracağına inanan bir siyasi iktidarına karşı karşıyayız” dedi.

Ayrıca Bakan Şimşek’in Londra’da yaptığı sunumda ilginç bir açıklama yaptığını ifade eden Karatepe, “Sayın bakan günaydın, biz 2 yıldan beri ne söylüyoru; siz bakan olduğunuzdan beri enflasyonla vatandaşı yoksullaştırarak mücadele ettiniz. Yüzde 39’dan aldığınız enflasyonu yüzde 45’e çıkardınız ve ‘bakın ne kadar başarılıyız’ enflasyonu düşürdük’ açıklaması yaptınız. Sorun vatandaşın çok para harcaması değildi. Türkiye’de talep kaynaklı bir enflasyondan bahsedilemez” diye konuştu.

Karatepe’nin ardından konuşan Ticaret Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, bir buçuk aydır saha çalışması yaptıklarını açıklarken “Türkiye'nin birinci ve en köklü sorunu ekonomi, vatandaş geçinemiyor, emekli geçinemiyor, asgari ücretli geçinemiyor” dedi.

“Turizmcinin, ihracatçının kur-faiz-enflasyon sarmalından kurtulamadığını, konkordatoların arttığını, şirket kapanmaların arttığını konuşmamızı istemiyorlar. İşsizliği konuşmamızı istemiyor, iş aramaktan ümidini kesen gençleri, üniversiteden ayrılan hiçbir gerekçe göstermeden istihdam piyasasına da girmeyen gençleri konuşmak istemiyorlar. Biz vatandaşlarımızla gönül rahatlığıyla göğsümüzü gere gere Türkiye’nin birinci partisi olarak sokakta çarşıda pazarda sanayide her yerde göreve geldiğimizde onlara kendi ekonomik programımızın prensiplerini anlatıyoruz.” diye konuştu.