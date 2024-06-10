Emeklinin sepeti küçülüyor

Emekliler bu yıl ilk ikramiyesini Şeker Bayramı’nda alırken ikinci ikramiyeler bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Şeker Bayramı’nda geçen yıl 3 bin liraya alınabilen bir mal sepeti bu yıl 5 bin 260 TL’ye yükseldi.

BirGün / ANKARA

Emekli ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlıyor. Yılda iki kez dini bayramlarda verilen emekli ikramiyesi, pul oldu.

Şeker bayramında ikramiye ile alınabilen mal sepeti 200 TL zamlanırken geçen yıl 3 bin liraya alınan mal sepeti bu yıl 5 bin 260 TL’ye alınabiliyor.

2018 yılından itibaren yılda iki kez dini bayramlarda verilen emekli ikramiyesi, pul oldu. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. 2018-2021 arası bin TL olarak uygulanan ikramiye miktarı 2021’de 100 liralık zamla bin 100 TL’ye yükseltildi. 2023 yılında ise 2 bin TL olarak uygulandı. 2024 yılında ise 3 bin TL oldu.

Asgari ücretin bin 603 TL olduğu 2018 yılında belirlenen bayram ikramiyesi, asgari ücretin yüzde 62’si tutarındaydı. 2018-2024 yıllar arasında emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı giderek düştü. 2024 yılında 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi.

Emekli ikramiyesi asgari ücrete göre artırılsaydı 10 bin 609 TL olacaktı. Ancak şu anda emekli ikramiyesinin asgari ücret karşısındaki kaybı yalnızca 2024 için 15 bin TL olurken toplamda da 27 bin 892 TL oldu.

Emekliler bu yıl ilk ikramiyesini Şeker Bayramı’nda alırken ikinci ikramiyeler bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. İkramiyeler 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Resmi enflasyona göre iki ay önceki Şeker Bayramı’nda 3 bin liraya alınabilen bir mal sepetinin fiyatı 200 lira zamlanarak 3 bin 200 TL’ye çıktı. Yıllık enflasyonun yüzde 75’e ulaştığı mayıs ayında geçen yıl 3 bin liraya alınan mal sepeti, 5 bin 260 TL’ye alınabiliyor.