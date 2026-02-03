Emeklinin ve memurun ilk zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli ve memurun ilk zam oranı da belli oldu.

Emekli ve memur, ocak ayının enflasyonu olan yüzde 4,84 zammı hak etti.

Tam zam oranı için 6 aylık enflasyon oranının belli olması gerekiyor. Şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli olacak.