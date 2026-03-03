Giriş / Abone Ol
Emeklinin ve memurun zam oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon, yılın ilk iki ayında toplam yüzde 7,95 oranında arttı. Emekli ve memur, yılın iki ayının enflasyonuna göre olan yüzde 7,95 zammı şimdiden hak etti. Tam zam oranı 6 aylık enflasyonun ardından belli olacak.

  • 03.03.2026 09:32
Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, şubatta ise 2,96 oranında arttı.

TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli ve memurun iki aylık zam oranı da belli oldu.

Emekli ve memur, ocak ve şubat ayının toplam enflasyonu olan yüzde 7,95 zammı hak etti.

Tam zam oranı için 6 aylık enflasyon oranının belli olması gerekiyor. Mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli olacak.

