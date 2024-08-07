Emeklinin yüzyılı sefaletle sürüyor

Sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilerin sayısı her geçen ay daha da artıyor. Ankara’da 10 bin TL’nin altında ücret aldığı belirlenen ve Eylül 2023’te 6 bin 100 olan emekli sayısı, Temmuz 2024’te 41 bin 795’e fırladı.

Emekliler, Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin arasında yer aldı.

Aylık 10 bin TL’nin altında aylığa mahkûm edilen emeklilere yapılan 2 bin 500 TL’lik zammın, "Müjde” olarak duyurulması da emeklilerin tepkisini çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım verileri de emeklilerin içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi.

ABB’nin 10 bin TL altında emekli maaşı alan yurttaşları dâhil ettiği yardım programından yararlandırılan emekli sayısında çarpıcı artış kaydedildi. Veriler, ekonomik krizin altında ezilen emekli sayısının giderek arttığını ortaya koydu.

REKOR SAYIYA ULAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, "Ekonomik sorun yaşayan emeklilerin yanında olmak” amacıyla Eylül 2023’te başlatılan, "Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamına alınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı.

2023’ün eylül ayında Ankara’da ikamet eden ve 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan toplam 6 bin 100 emekli ABB’nin destek kampanyasından yararlandırıldı. Kampanyadan yararlanan emekli sayısı aylar itibarıyla katlanarak arttı. Ekim 2023’te emekli desteğinden toplam 10 bin 597 kişinin faydalandığı bildirildi. Kasım ayında emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 15 bin 329’a Aralık ayında ise 18 bin 854’e yükseldi. Artış 2024 yılında da sürdü. Buna göre, 2024’ün ilk ayında toplam 22 bin 567 emekli ABB’nin desteğinden faydalanırken Mayıs itibarıyla sayı 35 bini aşarken Haziran ayında ise 40 bine dayandı. ABB, Temmuz ayında bin 500’er TL destek ödemesinden yararlanan emekli sayısını da açıkladı. Buna göre, temmuz ayında toplam 41 bin 795 emekli destek kampanyasından faydalandı.

SAYI HER AY KATLANDI

Sefalet ücretine mahkûm edilen ve ABB’nin yardımlarından yararlanan emekli sayısı bazı aylara göre şöyle sıralandı:

• Eylül 2023: 6 bin 100

• Ekim 2023: 10 bin 597

• Kasım 2023: 15 bin 329

• Aralık 2023: 18 bin 854

• Ocak 2024: 22 bin 567

• Nisan 2024: 36 bin 592

• Haziran: 39 bin 954

• Temmuz: 41 bin 795

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YAŞAM MALİYETİ 4 ASGARİ ÜCRET

Memur, emekli ve memur emeklilerine geçtiğimiz ay yapılan maaş zammı için haziran enflasyonunu düşük tutmak amacıyla zamları öteleyen iktidar, yurttaşın cebinden çalmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının aksine yurttaş, gıdaya bile erişemez hale geldi. İstanbul’da yaşama maliyeti ise asgari ücreti de en düşük emekli maaşını da katladı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) temmuz ayı verilerine göre İstanbul’da yaşam maliyeti asgari ücretin tam 4 katına ulaştı. Yaşam maliyeti, haziran ayına göre yüzde 4,76 geçen yılın aynı ayına göre ise 71,40 oranında arttı. Buna göre geçtiğimiz ay 62 bin 524 lira olan İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira oldu.

Temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarında ise zeytinyağı zirveyi gördü. Zeytinyağı, 2023 Temmuz’a göre yüzde 112,87 arttı. Zeytinyağında aylık fiyat artışı ise yüzde 8,53 oldu. Temel tüketim maddelerinden tuvalet kâğıdının fiyatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,23 arttı. Beyaz peynirdeki yıllık fiyat artışı da yüzde 89,61 oldu.

TÜİK, temmuz ayında aylık enflasyonu yüzde 3,23, yıllık enflasyonu ise yüzde 61,78 olarak açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre ise, temmuzda enflasyon aylık yüzde 5,91 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 100,88 olarak hesaplandı.

Bu yıl ara zam yapılmayan 17 bin 2 liralık asgari ücretin 4 katına çıkan yaşam maliyeti, emekli maaşının da pul olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşam maliyeti, emekli maaşının 5 katının da üstüne çıktı. Yılbaşında 10 bin lira olan en düşük emekli aylığına yapılan 2 bin 500 liralık zam, İstanbul’da aylık yaşam maliyeti artışının da altında kaldı.