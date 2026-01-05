Emeklinin zamlı aylığı açlık sınırının altında kaldı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) Aralık ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre, en düşük emekli aylığı zamlı haliyle 30 bin 143 liralık açlık sınırının yaklaşık 11 bin lira altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, kamu çalışanları ve emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. TÜİK, 2025'in ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 12,19 olarak açıkladı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da bu oran kadar zam yapılacak.

SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranı doğrudan yansıtılırken, kök aylığı 16 bin 881 liranın altında kalan ve maaşları bu tutara tamamlanan emekliler için artışın uygulanması yasal düzenleme şartına bağlı bulunuyor.

Bu kapsamda söz konusu emeklilerin aylıkları da yüzde 12,19 oranında artırılarak 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak artış, mevcut mevzuat gereği otomatik olarak yürürlüğe giremiyor. Düzenlemenin hayata geçebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİSİ

Kamu çalışanlarının maaşları ile memur emekli aylıkları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda 2026 yılının ilk yarısı için artırılacak. Buna göre yüzde 18,6 seviyesindeki artışın yanı sıra toplu sözleşmeden kaynaklanan bin liralık seyyanen zam da yansıtılacak. Memurların maaş artışları unvan; derece, hizmet yılı ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle tüm memurlar ve meslek grupları için net maaş artışlarının ortaya çıkması, ilgili katsayıların kesinleşmesinin ardından belli olacak.

Yeni zamlı oran ile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükselirken toplu sözleşme gereği seyyanen bin lira zammın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.