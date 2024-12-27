Emekliye, %10-15 zam verecekler

Ekonomi Servisi

Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrildi. 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 2023 yılının enflasyonu kesinlik kazanacak.

Enflasyonun belli olmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam için oran verdi. Ulusoy, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" ifadelerini kullandı.